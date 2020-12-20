Topbaş’ın yarım kalan film platosu hayali Sayıştay raporunda: 3.5 yılda bütçeye karşılıksız maliyet yüklendi

Sayıştay'ın 2019 yılı İBB denetim raporunda eski İBB Başkanı Kadir Topbaş dönemine ait film platosu projesiyle ilgili dikkat çeken usulsüzlükler belirlendi.

Raporda yer alan bilgilere göre Beykoz Kılıçlı Köyü'nde 265 bin 963 metrekare alan ve içindeki 7 bin 627 metrekarelik 53 adet yapı ve tesisler, 2009 yılında Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Beykoz Belediye Başkanlığı'na kiralandı.

Beykoz Belediyesi tarafından kiralanan alanda, film platosu yapılması amacıyla İBB, 16 Mart 2011 tarihinde “Beykoz Yeşilçam Film Platosu Onarım ve Tamamlama İnşaatı” ihalesine çıktı.

İhalenin yüklenicisi ile 11 Nisan 2011 tarihinde 11 milyon 591 bin 469 TL'lik sözleşme imzalandı. Şirkete 13 Nisan 2011 tarihinde yer teslimi yapıldı.

İBB, Beykoz Belediyesine ait kiracılık hakkının kendisine devrini sağladı. 15 Ocak 2016 itibariyle devir sözleşmesi imzalandı ve İBB söz konusu yerin 2038 yılına kadar kiracısı haline geldi.

ÇALIŞMALAR 2016'DA DURDURULDU

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kiraya verilen alanda film platosu inşaatı için gerekli izinler alınmadığı ve yasal prosedürlerin tamamlanmadığı gerekçesiyle 13 Temmuz 2016'da çalışmalar durduruldu.

Raporda, işin durdurulduğu tarihe kadar 11.5 milyonluk işin 6 milyon 243 bin 808 TL'lik kısmının yani yüzde 53'ünün gerçekleştiği tespit edildi. Raporda, alınması gereken izinler henüz alınmadığından işin tamamlanmasına ilişkin herhangi bir adımın da atılmadığı vurgulandı.

31 Aralık 2019 tarihi itibariyle işin durdurulmasından sonra yaklaşık 3,5 yıllık süreçte kiralanan taşınmaz üzerinde ne belediye tarafından ne de gerçek veya tüzel kişi tarafından herhangi bir kültürel- sanatsal faaliyet yapılmadığı kaydedildi.

İşe ait imalatların tamamlanması için yazışmalar yapılmışsa da herhangi bir sonuç alınamayarak taşınmazın atıl halde kaldığı belirtildi.

İBB: BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK

Söz konusu taşınmaz için İBB tarafından ödenen kira ve ağaçlandırma bedeli ile KDV'nin, idarenin bütçesine karşılıksız bir maliyet yüklediğine dikkat çekildi.

İBB, Sayıştay denetçilerine verdiği yanıtta söz konusu taşınmazın belediye hizmetlerinde kullanılması konusunda çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Raporda, idarenin kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla inşai faaliyetler için gerekli izinlerin ivedilikle alınarak yapım işinin tamamlanması istendi.

Bu alanın kültürel ve sanatsal etkinlikler için kullanımının sağlanması, bu mümkün değilse sözleşmenin feshedilerek kullanılmayan taşınmaz için kira ödeme yükünün ortadan kaldırılması uygun bulundu.

AKM'NİN MÜTEAHHİDİ YAPIYORDU

Sayıştay denetimine takılan film platosu projesi için düzenlenen onarım ve tamamlama inşaatı ihalesini kazanan firma Yeni Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.

Şirketin yönetim kurulu başkanı ise Mehmet Naci Topsakal. Topsakal'ın şirketi, şu an Fettah Tamince'ye ait Sembol İnşaat ile birlikte AKM inşaatını yapıyor. Film platosu, eski NATO füze üssünün yerine kurulacaktı.

İlginizi Çekebilir İBB'nin vakıflara ve kurumlara tahsis ettiği taşınmazlar Sayıştay raporunda: Amaçları dışında kullanılıyor