Toplantı sonrası açıklandı! 2 lisede yüz yüze eğitim başlıyor

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni kararları açıkladı. Havaların soğumasıyla birlikte kapalı mekanlarda yoğunluk yaşandığına dikkat çekilen açıklamada sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiği belirtilerek vatandaşları ve işletme sahipleri uyarıldı.

Bugün başlayan ve bir hafta sürecek olan denetimler hakkında da bilgilerin verildiği açıklamada 2 lisede tüm sınıflarda yüz yüze eğitime geçme kararı alındığı ifade edildi.

ÖĞRENCİSİ AZ 2 LİSEDE EĞİTİM BAŞLIYOR

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, toplam 87 öğrencisi bulunan Karaman Çok Programlı Anadolu Lisesi ile 78 öğrencisi bulunan Beycuma Şehir Polis Çağdaş Arslan Çok Programlı Anadolu Lisesinde tün sınıflarda 26 Ekim Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlanacağını açıkladı.

Açıklamada, “Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi “Kovid-19 Kapsamında Okullarda Alınması Gereken Önlemler” başlığı altında yer alan hükümler çerçevesinde ve Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, ilimizde Merkeze bağlı beldelerdeki Çok Programlı Liselerimizde öğrenci sayısının az olması, beldelerimizin karantina altında bulunmaması göz önüne alınarak 26/10/2020 tarihinden itibaren belirtilen okul ve kademelerde yüz yüze eğitime başlanılmasına karar verilmiştir” denildi.

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