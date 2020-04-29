Toplu cenaze namazı feci sonla bitti!

Ürgüp’te 900 nüfuslu Taşkınpaşa köyünde oturan Rıza Uzun, 8 gün önce ciğerlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetti. Rıza Uzun’un köyde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katılarak, sosyal mesafe kuralına uymadı.

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Cenaze namazı sonrası sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde köyde yaşayan 45 kişinin corona testi pozitif çıktı. Coronaya yakalandıktan sonra önce Nevşehir'de sonra da Kayseri'de tedavi altına alınan 70 yaşındaki F.İ. tedavi gördüğü hastanede vefat etti. F.İ'nin cenazesi bugün Taşkınpaşa köyünde alınan geniş güvenlik önlemleri altında defin edildi.

KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından 45 kişide Corona virüs testi pozitif çıkmış, Ürgüp Kaymakamlığı tarafından köy karantina altına alınmıştı.

Toplu olarak cenaze namazı kılınmasına izin veren köy muhtarı Emin Esentürk, muhtar azaları ve köye dışarıdan gelerek cenaze namazını kıldıran imam hakkında da soruşturma başlatılmıştı. (DHA/İHA)

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