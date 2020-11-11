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Toplu cenaze namazı pahalıya patladı

Karaman Valiliği merkeze bağlı İhsaniye Köyü’nde toplu olarak yapılan cenazeye katıldığı tespit edilen vatandaşlarda corona virüs vakası görülmesi üzerine köyün karantinaya alındığını duyurdu.

Müslüm EVCİ
Güncellenme: 22:04, 11/11/2020
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Toplu cenaze namazı pahalıya patladı

Karaman merkeze bağlı İhsaniye Köyü'nde toplu olarak kılınan cenaze namazı pahalıya patladı. Karaman Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“İlimiz merkez İhsaniye Köyünde toplu olarak yapılan cenazeye katıldığı tespit edilen vatandaşlarımızda koronavirüs (covid-19) vakası görülmesi üzerine, İlimiz Merkez İhsaniye Köyünün 11.11.2020 Çarşamba Günü saat 20:00'den itibaren karantina altına alınmasına, İhsaniye Köyüne giriş ve çıkışların yasaklanarak, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

“KARARA UYMAYANLARA CEZA UYGULANACAK”

Valilik söz konusu tedbirlere ve kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağını, konusu suç teşkil eden davranışlarda ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağını da duyurdu.

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Yayınlanma Tarihi:21:57,
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