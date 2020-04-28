Toplu cenaze namazı sonrası 36 kişide corona tespit edildi!

Corona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye'de toplu şekilde cenaze namazının yasaklanmasının ardından Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde geçtiğimiz hafta köyde toplu şekilde cenaze namazı kılındı ve yemek yenildi.

30 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Kılınan cenaze namazının ardından ilk olarak köyde 6 kişide corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Taşkınpaşa köyü Ürgüp Kaymakamlığı tarafından karantina altına alındı.

Karantinaya alınan köyde bugün ise 30 kişinin virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Ürgüp Kaymakamlığı tarafından köyde cenaze namazı kılınmasına izin veren başta köy muhtarı Emin Esertürk olmak üzere azalar ve cenaze namazını kıldıran imam hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Taşkınpaşa köyü 21 Nisan tarihinde Ürgüp Kaymakamlığı tarafından karantinaya alınmıştı. İHA