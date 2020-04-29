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Toplu cenaze namazı sonrası 45 kişide corona tespit edildi!

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 8 gün önce karantina altına alınan Taşkınpaşa köyünde toplu olarak cenaze namazı kılınması sonrası 45 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı.

14:15 -
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Toplu cenaze namazı sonrası 45 kişide corona tespit edildi!

Ürgüp’te 900 nüfuslu Taşkınpaşa köyünde oturan D.İ. ile eşi İ.İ, geçen mart ayında Diyarbakır’da yaşayan oğullarını ziyarete gitti. Ardından evlerine dönen çift, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede çifte yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı. Bunun üzerine köy, geçen 21 Nisan’da karantina altına alındı.

FOTO: DHA

Bu sırada köyde oturan Rıza Uzun, ciğerlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetti. Rıza Uzun’un köyde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katılarak, sosyal mesafe kuralına uymadı. Cenaze namazı sonrası sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde köyde yaşayan 45 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı.

Ürgüp Kaymakamlığı, bunun üzerine toplu olarak cenaze namazı kılınmasına izin veren köy muhtarı Emin Esentürk, muhtar azaları ve köye dışarıdan gelerek cenaze namazını kıldıran imam hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)

Corona Diyarbakır Nevşehir Sağlık
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