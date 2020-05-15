Toplu taşımada ‘pes’ dedirten görüntü!

Konya Büyükşehir Belediyesi corona virüsüne karşı alınan tedbirleri hiçe saydı. İçişleri Bakanlığı’nın corona virüsü tedbirleri kapsamında ‘şehir içi toplu taşıma araçları, oturan yolcu taşıma kapasitelerinin yüzde 50’si kadar yolcu taşıyacak' kararı almıştı.

Karara rağmen Konya'dan gelen görüntüler bu kadarına da ‘pes’ dedirtti.

TRAMVAYLARDA YOĞUNLUK YAŞANDI

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi corona virüsü salgınından dolayı toplu ulaşım kullanımının azalmasıyla tramvay seferlerini düşürdü. Seferlerin azaltılmasıyla birlikte Alaaddin ve Kampüs durakları arası sefer düzenleyen tramvaylarda yoğunluk yaşandı.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Tramvay içerisinde oturacak yer dahi bulunmazken ayakta yolculuk yapan vatandaşların ise yoğunluktan dolayı sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

“GÖRÜNTÜLER ANLIK YAŞANDI”

Konuya ilişkin AKP'li Büyükşehir Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada “Belediyemize ait toplu ulaşım araçlarımızda doluluk oranı otobüslerde yüzde 50, tramvaylarda ise yüzde 15 oranındadır. Bugün çekilen görüntüler ise anlık bir görüntü olup, müdahele edilerek, ek seferler düzenlenmiştir.” ifadelerine yer verildi.

AKP'Lİ BAŞKAN SOSYAL MESAFE VURGUSU YAPMIŞTI

AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada toplu ulaşımda sosyal mesafenin önemine vurgu yaparak şunları söylemişti:

* Hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Hemşehrilerimizden de toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafe kurallarına uymalarını rica ediyoruz.

* Özellikle dolu ibaresi yazan otobüslere binmeyelim. İhtiyaç kadar otobüsümüz hizmet vermektedir. Yoğunluk durumunda hemen ek seferler hızlıca ilave edilmektedir. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız.