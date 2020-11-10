Torba yasaya işçilerden tepki

Geçen hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen, işverene önemli teşvikler sağlarken, işçiye sözleşmeli çalışmanın kapılarını açan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ne tepki gösteren işçiler bu gün meydanlara indi.

DİSK'e bağlı sendikalar İzmir, Eskişehir, Mersin, Kayseri, Adana ve Muğla başta olmak üzere yurdun bir çok yerinde eş zamanlı gösteriler düzenleyip, yasanın geri çekilmesini istedi.

“ÜRETİMDEN GELEN GÜCÜMÜZÜ KULLANIRIZ”

İzmir Konak’ta toplanan işçiler milletvekillerine seslendi. Yapılan açıklamada “Halka karşı sorumluluğunuzu unutmayın. Küçük bir azınlığın çıkarı için, işçilerin haklarını, geleceğini yakmayın. Bu yasa teklifi bugün meclisten geri çekilmez ise üretimden gelen gücümüzü kullanarak meydanları doldurmaya kararlıyız” denildi.

“İŞÇİLERİN HAKLARINI GASP EDECEK YASALARDAN VAZGEÇİN”

DİSK Çukurova Bölge temsilciliği “Çocuklarımızın kıdem tazminatına, çocuklarımızın emekliliğine dokunma” sloganı ile Adana'da düzenlediği eylemde “Adana'dan İktidara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sesleniyoruz. İşçilerin haklarını gasp edecek yasalar değil; işimizi, aşımızı, geçimimizi, sağlığımızı koruyacak tedbirler alın” mesajı verildi.

“DAYATMADAN VAZGEÇİN”

Muğla'dan TBMM'ye seslerini duyurmaya çalışan işçiler ise “Tüm milletvekillerini haklarımızı korumaya, istisnasız bütün sendikaların karşı olduğu bu dayatmadan vazgeçmeye davet ediyor ve ‘milletin vekili’ olarak asli görevinizin emekçilerin yaşamsal çıkarlarını korumak olduğunu hatırlatmak istiyoruz” dedi.

“ONAY VEREN VEKİL VİCDANSIZLIK İLE ANILACAK”

Mersin'den seslenen işçiler ise “25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve emeklilik hakkını gasp etmeye yönelik torba yasa tasarısına onay verecek her vekil tarihe adını affedilmeyecek bir vicdansızlık ile yazdıracaktır” ifadelerini kullandı.

“İŞ EKMEK YOKSA BARIŞ DA YOK”

Eskişehir'de bir araya gelen işçiler ise Milletvekillerine “Halka karşı sorumluluğunuzu unutmayın. Küçük bir azınlığın çıkarı için, işçilerin haklarını, geleceğini yakmayın. İş ekmek yoksa barış da yok!” mesajını gönderdi.