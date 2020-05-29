Torunlarına saldıran dev yılanı öldürdü

Olay, Mertoğlu köyünde meydana geldi. 64 yaşındaki Recep Gördal’ın bahçesine giren 4 metre boyundaki yılan, o sırada bahçede oynayan torunlarına saldırdı. Çığlık atarak kaçmaya başlayan torunlarını gören Recep Gördal, yılanı tüfekle vurarak öldürdü.

ÇIĞLIKLARI DUYAR DUYMAZ…

Recep Gördal, yılanı torunlarına zarar vereceğinden endişe duyduğu için öldürmek zorunda kaldığını söyledi.

Yılanı gördüklerinde büyük korku yaşadıklarını belirten Gördal, şöyle konuştu:

* Torunlarımın çığlık çığlığa kaçıştığını gördüm. Arkalarından da başını 1 metre yukarıya kaldırmış halde yılan geliyordu. Hemen tüfeğimi aldım ve kaçmasını sağlamak amacıyla ateş ettim. Ama kaçmadı, saldırmaya devam etti.

”BÖYLE BİR YILANLA İLK KEZ KARŞILAŞTIM”

* Hâlâ üzerimize geliyordu. Ben de en son kafasına ateş ederek öldürdüm. Vurmak istemezdim.

* Zaten gördüğümüz yılanlara dokunmuyoruz. Sonuçta can taşıyorlar ve doğanın dengesini sağlıyorlar. Bahçelerimizdeki fareleri yiyorlar. Ama bu farklıydı. Saldırınca mecburen kendimizi koruduk. Aklıma geldikçe korkuyorum. Böyle bir yılanla ilk kez karşılaştım. (İHA)