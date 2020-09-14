Toz fırtınası neden olur? Sağlığa zarar verebiliyor!

Yarattığı görüntüyle korkutucu meteorolojik olaylardan biri olan toz fırtınası kurak ve yarı kurak bölgelerde yaygın olarak gerçekleşiyor. Ülkemizde çok görülmese de son olarak Ankara, Polatlı’da gerçekleşen toz fırtınası başta solunum yolu rahatsızlığı olmak üzere yaşlılar, çocuklar ve diğer hassas kesimler için sağlık sorunu oluşturabiliyor.

HAVA KİRLİLİĞİNİ ARTIYOR

Çöl tozları, şehirlerde hava kirliliği artmasına sebep olabiliyor. Kamuoyunun rahat farkına varabilmesi için Hava Kalitesi İndeksi iyi, orta, hassas, sağlıksız, kötü ve tehlikeli olarak 6 farklı gruba ayrılıyor.

1500 METRE YÜKSELİĞE KADAR ULAŞABİLİYOR

Kum fırtınasında yer alan kum parçacıklarının birçoğu 0,8 – 1 mm'lik çaplarda olabilir ve genellikle 3 – 15 metre yüksekliğe ulaşır ancak 1500 metreye ulaşanları da olmuştur. Genellikle kum fırtınalarının yüksekliği rüzgar kuvvetiyle doğru orantılıdır ve en az 40 km'lik hızlara sahip olurlar ve de bir anda ortaya çıkabilirler.