Trabzon bayram namazı saati… Trabzon’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Trabzon’da bayram namazı saatlerini merak eden vatandaşlar il il bayram namazı saatlerini araştırıyor. Trabzon bayram namazı saati kaçta? Ramazan bayramının başlamasına çok az bir zaman kala bayram namazı vakitleri haberimizde…

TRABZON BAYRAM NAMAZI SAATİ

Trabzon’da bayram namazı, Diyanet’in belirlediği saat olan 05:30’da kılacak. İl il diğer bayram namazı saatlerini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

RAMAZAN BAYRAMI MI ŞEKER BAYRAMI MI?

Ramazan ayın ın sonundaki dini bayram için Türkiye’de iki isimlendirme kullanıla gelmiştir. Ramazan bayramı ve şeker bayramı. Ramazan Bayramı kalıbı bu bayram Ramazan ayının sonunda kutlanmasından ileri gelmektedir. Peki neden şeker bayramı da denmektedir? Bu bayram Osmanlı döneminde Iyd-ı Fıtır olarak adlandırılmaktaydı. Iyd kelimesi bayram anlamına gelir. Fıtır ise fıtır sadakası ya da fitre olarak bilinen oruç tutamayacak durumdaki Müslümanların verdiği sadakadır ki şükür sadakası olarak da bilinir. Murat Bardakçı’nın dile getirdiği bir teoriye göre şükür kelimesi şekere dönüşmüş ve şükür bayramı zamanla şeker bayramı olmuştur. Diğer bir teori de bu adlandırmanın bayramda şekerleme geleneğinden kaynaklanmasıdır.