Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’ndan ilginç paylaşım!

Murat Zorluoğlu, Türkiye Süper Ligi’nin ilk yarısını üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor’un ani bir kararla teknik direktör değişikliğine gitmesiyle ilgili ortaya atılan iddialara ilginç bir yanıt verdi.

Sosyal medyadaki iddialara göre, ligin ilk yarısında takımına 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşatan teknik direktör Ünal Karaman’ın görevden alınmasının ardında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yakın isimler yer alıyor.

İddiaların yayılmasının ardından Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu bir dizi açıklamada bulunarak, iddiaların Bakan Albayrak’ı karalama amaçlı ortaya atıldığını belirtti.

“ÖYLE BİR YARDIMCI OLDU Kİ İFLAS ETTİ DENİLEN KULÜP ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA”

Zorluoğlu açıklamasına ek olarak paylaştığı görselde şu ifadeleri kullandı;

* Troll hesaplar, Trabzonspor’un ekonomik bataktan düzlüğe çıkabilmesi için her şeyi yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan intikam alabilmek için bu durumu fırsat bildi.

* Bakan Albayrak, Trabzonspur’un hiç bir zaman iç işleyişine karışmadı. Sadece Trabzonspor yönetimi hangi konuda kapısını çalarsa yardımcı oldu. Öyle bir yardımcı oldu ki iflas etti denilen kulüp yeniden şampiyonluk yarışına girmiştir.

* Dış mihraklar, trol hesaplardan teknik direktör değişikliğinin siyasi bir karar olduğu şeklinde ahlak dışı yalanlar pompaladı. Hedefleri şampiyonluğa giden Trabzonspor’u karıştırmak Trabzonspor’u bataktan kurtaran Bakan Albayrak’tan intikam almaktı!

Zorluoğlu’nun paylaşımı şu şekilde;

* Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak'a yönelik düzenlenmeye çalışılan algı yönetiminin farkındayız.

* Birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Başaramayacaklar !.. #TrabzonSeninleBeratAlbayrak

* Pusuda bekleyen #Trabzonspor düşmanlarının operasyonlarına alet olmayalım.

* Şimdi bu yolu her zamankinden çok kenetlenerek, yine #yanyana yürüme zamanı…