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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı coronadan hayatını kaybetti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Hüseyin Türker, corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

15:25 -
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı coronadan hayatını kaybetti

Yaklaşık 2 haftadan beri Trabzon’daki Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesine corona virüsü tedavisi gören Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Hüseyin Türker hayatını kaybetti. Türker’in cenazesi Sürmene ilçesinde toprağa verilecek.

Hüseyin Türker (FOTO: İHA)

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu çok üzgün olduğunu belirterek, “Trabzon'a çok güzel hizmetleri olan, çalışma arkadaşımız, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanımız Hüseyin Türker'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi. (İHA)

korona TRABZON
Son güncelleme: 15:42 18.08.2020
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