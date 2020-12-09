Trabzon Emniyeti’nde 60 pozitif, 131 temaslı polis var

Trabzon’da gerçekleştirilen operasyonlardan corona virüs mücadelesine, çalışma hayatından Trabzonspor'a kadar bir çok konuda açıklama yapan Emniyet Müdürü Metin Alper, son 15 gün içerisinde 8 FETÖ'cü, 8 tefeci, 8 tane de çete üyesini yakaladıklarını ve bu kişilerin tutuklandıklarını açıkladı. Emniyet içerisinde kadına şiddet bürolarının kurulduğunu vurgulayan Müdür Alper, kadınlardan KADES’i kullanmalarını istedi.

60 POZİTİF 131 TEMASLI

Müdür Metin Alper, pandemi döneminde emniyet teşkilatı olarak ön saflarda yer aldıklarını dile getirerek, “Pandemi döneminde herkese iş düşüyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan beklentimiz sokağa çıkma yasağı saatlerine uyulması. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve 20 yaş altı gençlerimizin kurallara riayet etmelerini istiyoruz. Onun haricinde işi olmayan sırf gezmiş olmak için dışarı çıkacak insanların da evlerinde kalmalarını tavsiye ediyoruz.

Maske taşımak ve takmak çok farklı. Maske taşımayalım maske takan olalım. Vatandaşlarımıza çağrım maske, mesafe ve temizlik kuralına uysunlar ve mümkün mertebe sokağa çıkmasınlar. Özellikle son iki ayda Türkiye'de olduğu gibi teşkilatımızda da corona virüslü personel sayımız artış gösterdi. Ne kadar önlemler alırsak alalım, polis teşkilatımızın çalışma şekli birebir vatandaş ile temas olduğu için bundan kaçamıyorsunuz. 60 corona virüslü ve 131 tane de temaslı personelimiz var. Toplamda şuanda Trabzon'da 191 personelimden faydalanamıyoruz ama çok şükür entübe olan meslektaşımız olmadı” diye konuştu.