Trabzon, Samsun, Zonguldak’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi? Yasak ne zaman başlayacak?

Günlerdir gündemde olan sokağa çıkma yasağı gece yarısına doğru açıklandı. Türkiye’de 31 ilde geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağı Trabzon, Samsun, Zonguldak’ı da kapsıyor. Sokağa çıkma yasağı edilen il sayısı 31. İşte tüm detaylar

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? NE ZAMAN BİTECEK?

Sokağa çıkma yasağı 10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında geçerli olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN İLLER

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.