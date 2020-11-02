Trabzon Valiliği: Yayla evlerinde erzak, pil, ocak bırakmayın

Karadeniz Bölgesinde İlkbahar aylarında yaylalara çıkan vatandaşlar havaların soğumasıyla birlikte geri dönmeye başladı. Yaylalardaki evlerini kapatan ve kışı köylerde geçirecek olan vatandaşları Trabzon Valiliği uyardı.

Vali İsmail Ustaoğlu imzasıyla yapılan yazılı açıklama yapan valilik, “Yayla Evlerinde Erzak ve Malzeme Bırakmayalım” projesi başlatıldığı anımsatarak yöre halkından destek istedi.

YAYLA EVLERİNDE ERZAK, PİL, AKÜ, GÜBRE, OCAK BIRAMAYIN

Terörle mücadele harekatı kapsamında Karadeniz Bölgesi’nde sürdürülen yoğun operasyonlar neticesinde bölücü terör örgütünün sözde Karadeniz açılım grubunun büyük oranda etkisiz hale getirildiğine dikkat çeken açıklamada, Terörist unsurların yaşamlarını yayla evlerinden hırsızlık yaparak bırakılan erzaklarla sağladığı bilinmektedir.

Bu duruma engel olmak ve barınma imkanlarını boşa çıkarmak maksadıyla yayla evi sahiplerinin kış döneminde evlerde erzak ve yaşam malzemesi pil, akü, tüp, ilaç, suni gübre, ocak, küçük ev aletleri bırakmaması kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadesine yer verildi. Açıklamada ayrıca, yayla evlerine gidildiğinde hırsızlık şüphesi yaşayan vatandaşların iz ve delilleri bozmadan güvenlik güçlerine haber vermesinin de önemli olduğu belirtildi.