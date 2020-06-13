Trabzon’da eylem yapan nakliyeciler: Bizi corona değil sahipsizlik öldürecek

Trabzon’da nakliyeciler yurt dışına yük taşımada yaşadıkları sorunları yetkililere duyurmak için TIR’larıyla şehir içinde tur attı. Taşıma yaptıkları ülkelerde sadece Türk nakliyecilere uygulanan yaptırımlar nedeniyle ihracatı yabancı plakalı araçlar taşırken kendi araçlarının garajlarda yattığını belirten Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Karadeniz Bölge Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Özer, “Sorunlarımıza çözüm üretemeyen yetkililerimiz sayesinde Türk firmalarının çoğu eşitsizlikler karşında çalışabilmek için taşıma yaptığı ülkelere sektör göçü yaptı. İhracatımızı Türk plakalı araçlarla yapabilmemiz için bizlere yasatılan eşitsizlikleri yetkililerimizin görmelerini, sesimizi duymalarını ivedi olarak artık sorunları çözmelerini bekliyoruz” diye konuştu.

“BELGE SORUNU ÇÖZÜLMEDİ”

“Ulaştırma Bakanlığımızın sektörümüzün geçiş belge sorununu bazı ülkelerde çözememesi sebebiyle nakliye sektörümüz ihracatımız varken çalışamıyor” diyen Özer, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Transit belge gerekli ülkemin nakliyecilerinin Rusya üzeri taşıma yapabilmesi için Rusya ve Kazakistan transit belgesi gerekli. Anlaşmalara göre ülkeler birbirlerine transit belgeyi 500 tane kaldığında talep edilince vermek zorunda.

* Lakin Ulaştırma Bakanlığımız ne yazık ki bu sorunu bir aydır çözüme ulaştıramadı. Çözmek içinde bir çaba sarf ettiğini düşünmüyoruz. Ulaştırma bakanlığımızı takip ettiğimiz kadarıyla tüm enerjisini tren taşımacılığına harcadığını görmekteyiz.

* Yaşadığı eşitlikler, belge sorunu nedeniyle taşıma yapamayan nakliye sektörümüzde artık Ulaştırma Bakanlığımız ve ilgili bakanlıkların görmesini istiyoruz. Kazakistan'dan 8 bin adet gemiyle Hazar geçiş̧ şartlı transit belge alındı.

* Cumhuriyet tarihinde ülkemiz hiç̧ böyle şartlı belge almamıştı. Bu güzergâh şartlı belgeler nakliyecilerimize Azerbaycan geçiş ve gemi ücretiyle 2 bin 500 dolar fazla masraf demektir. Bu şekilde Türk nakliyecisi hiç bir ülkenin nakliyecisiyle rekabet edemez.

“NAKLİYE SEKTÖRÜNE SAHİP ÇIKIN”

Araçlarının belge sorunu nedeniyle garajlarda yattığını aktaran Özer, “01.05.2020 tarihinden beri Türk nakliyeciler ucuz maliyeti olan Rusya üzeri ihracatımızı taşıyamıyor. Araçlarımız resimde görüldüğü gibi ihracatımız varken belge sorunu yüzünden garajlarda yatarak örümcek bağladı. Turizminden sonra ülkemize hizmet ihracatında en çok döviz girdisi sağlayan nakliye sektörüne lütfen sahip çıkın” şeklinde konuştu.

“REKABET EDEMEZ DURUMA GELİNDİ”

Türk nakliyecilerinin Azerbaycan'da da ayrımcılığa uğradığını ifade eden Özer, “Taşıma yaptığımız ülkelerden iki devlet tek millet söylemiyle gurur duyduğumuz Azerbaycan'ın sadece Türk nakliyecisinden aldığı hiç̧ bir ülke nakliyecisinden almadığı resmî makbuzlu ücretler var bunlar 570 dolardır. Ülkemiz Azerbaycan nakliyecisinde hiç̧ bir ücret almamaktadır. Azerbaycan yetkilileri Türk nakliyecisini pahalaştırarak rekabet edemez duruma sokuyor. İki ülke tek millet söylemine uymayan uygulamaların ivedi olarak kardeş ülke yetkililerince düzetilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“TESPİT ÇETESİ İŞ BAŞINDA”

Özer, Gürcistan’daki bazı çete üyelerinin Türk Plakalı TIR’lardan haraç aldığını iddia ederek şöyle devam etti:

* Komşumuz Gürcistan'da beş̧ yıldır sektörümüz maalesef tam tespit çetesine bin 500, 2 bin dolar arası araç̧ bası ücret ödüyor. Transit geçen araçlarımızı çıkış̧ sınırlarından tam tespit bahanesiyle Tiflis'teki iç̧ gümrüğe döndürülüyor.

* Araç dönüş̧ yolunda iken gümrükten bilgileri alan çete elemanları ya ihracatçıyı ya da taşıma firmasını arıyor. Parayı verdiniz mi tam tespite girmiyorsun vermesek tam tespit yap desen 15 gün aracı Tiflis gümrükte bekleterek bıktırma politikası uyguluyorlar.

* Haracı alana dek bu baskı devam ediyor aracı kontrol edecek kişiler çete elamanlarının adamları olduklarından kontrol sırasında ürünlere zarar veriyorlar. Verilen zarar vereceğimiz haracı geçiyor sistemi öyle kurdular ki aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık misali.

“BİZİ SAHİPSİZLİK ÖLDÜRECEK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan Özer, “Nakliyeciler olarak dayanılmaz hale gelen yaptırımlar nedeniyle kılıçları çektik sorunlara karşı kalkansız mücadele ediyoruz. Sayın yetkililerimiz bu kalkan sizsiniz sahipsizlikten bittik çözümü tamamen ikili diyaloglara bağlı sorunlar için onlarca firma ya battı ya çalışabilmek için sektör göçü yaptı ya da bayrağının gölgesinde çalışma inadıyla son ana kadar bizler gibi küçüldü. Sayın Cumhurbaşkanım bizi corona virüs değil de sahipsizlik öldürecek lütfen sesimizi duyun” diye konuştu.