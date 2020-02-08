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Trabzon’da hava ulaşımına kar ve sis engeli

Trabzon'da, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Kent merkezine 3 yıl aradan sonra ilk kez yağan kar hayatı olumsuz yönde etkiledi

13:55 -
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Trabzon’da hava ulaşımına kar ve sis engeli

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis, hava yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Trabzon Havalimanı’ndan yapılması planlanan uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle karşılıklı iptal edildi. Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi.

Kar yağışı nedeniyle kente yapılması planlanan bir çok uçuş iptal oldu, uçaklar havalanamadı. Foto: DHA

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 252 mahalle yolu da ulaşıma kapandı. Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını dün akşam saatlerinden bu yana sürdürürken, kar yağışının şehir merkezi Ortahisar ilçesi başta olmak üzere sahillere ulaşması bekleniyor.

Kent merkezine 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Foto: DHA

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise, kar yağışı nedeniyle vatandaşların özel araçlarını kullanmamaları istendi. Kar nedeniyle trafikte kalan araçların çalışmaların aksamasına neden olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Toplu taşıma araçlarının kullanılmasını, belediye ekiplerimize gerekli konularda yardımcı olunmasını özellikle talep ediyoruz. Ekiplerimiz, şehrimizin her noktasında gerekli çalışmaları hassasiyetle sürdürmektedir” ifadelerine yer verildi. (DHA-İHA)

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Son güncelleme: 13:57 08.02.2020
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