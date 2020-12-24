Trabzon’da ilginç HES kodu sorgulaması

Trabzon İl Hıfzısıhha Kurulu’nun aldığı karar gereği corona virüsüyle mücadele kapsamında şehrin en işlek yerlerine HES kodu uygulaması getirildi. Kahramanmaraş Caddesi, Uzunsokak ve Kunduracılar Caddesi'nin girişlerine barikat kuran polis ekipleri vatandaşların HES kodlarını kontrol ederek girişlere izin veriyor.

YAYALARA YASAK AMA…

‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasından vatandaşların HES Kodu’nu sisteme girerek veya karekodu okutarak geçişlerine izin veren polis ekipleri, HES Kodu olmayanların ise girişine izin vermiyor.

Araç trafiği ile minibüs hatlarının yoğun olduğu ve HES kodu uygulamasının getirildiği yerlerinden biri olan Kahramanmaraş Caddesi'nde ise minibüsten veya özel aracından inen vatandaşlar HES sorgulamasına girmeden şehrin en işlek caddelerine giriş yapabiliyor. Her gün binlerce aracın giriş yaptığı Kahramanmaraş Caddesi'nde yaşanan ilginç HES sorgulamasına vatandaşlar tepki gösteriyor.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Polis ekiplerine HES kodunu göstererek giriş yapan Kemal Sarıalioğlu, HES uygulamasının çok iyi olduğunu belirterek, “Aramızda temaslı olanları varsa onları engellemek için güzel bir uygulama. Ancak dolmuştan inen istediği sokağa giriyor” derken, Erzurum'dan Trabzon'a gezmeye gelen Mahşuk Toprak ise “Minibüsten inenlere bakılması lazım. Ne olursa orada oluyor” ifadelerini kullandı.

Kurallara uyulması gerektiğinin altını çizen Münevver Kara da “Bizim için güzel bir uygulama. Minibüsten inerek HES kodu göstermeyenler oluyor öyle olmaz. Çok sakıncalı” diye konuştu.

“ARABAMI OTOPARKA BIRAKTIM, KİMSE HES KODU SORMADI”

Otomobilini otoparka geçerek Kahramanmaraş Caddesi'ne gelen Nurettin Öztürk, HES kodu uygulamasındaki garipliğe dikkat çekerek “Arabayla içeriye girdim. Aracımı otoparka çektim, dışarıya çıktım. Yürüyorum, HES kodu sorgulayan olmadı” şeklinde konuştu.

Gürsel Murat ise virüsün her geçen gün arttığını belirterek “Bizim insanlarımız kurallara riayet etmiyor. Bu hastalık her geçen gün artıyor. Biz kurallara uyarsak gün geçtikçe azalmaya devam edecek. Minibüsten inenleri de kontrol etmeleri gerekiyor. Dolmuş duraklarının yanında durarak kontrol edilmesi gerekiyor. Bizlerin duyarlı olması için bu uygulamalar yapılıyor” dedi.