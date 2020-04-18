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Trabzon’da panik anları! Kontrol altına alındı

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde bulunan bir balık fabrikasının soğuk hava deposunda bugün akşam saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

22:18 -
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Trabzon’da panik anları! Kontrol altına alındı

Alınan bilgiye göre, Çarşıbaşı ilçesinde özel bir şirkete ait balık fabrikasının soğuk hava deposunda bugün akşam 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyürken, gökyüzünü duman kütlesi kapladı.

Yangına ilk olarak fabrika çalışanları ile Çarşıbaşı Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgeye çevre ilçelerden ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Foto: Sözcü

Yaklaşık 3 saatin ardından yangın kontrol altına alınırken, yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Öte yandan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Emniyet Müdürü Metin Alper yangın yerine gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldılar. (İHA)

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