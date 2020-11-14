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Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Trabzon’da, kontrolden çıkıp, refüjdeki bariyere çarpan otomobildeki sürücü Duygu Deniz Köse (28) hayatını kaybetti, yola savrulan 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Güncellenme: 15:29, 14/11/2020
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Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Karadeniz Sahil Yolu’nun Beşirli mevkisinde bugün saat 13.00 sıralarında Duygu Deniz Köse’nin kullandığı 34 LU 6872 otomobil, kontrolden çıkarak, refüjdeki bariyerlere çarpıp, devrildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 3'ü çocuk 4 kişi, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçta sıkışan sürücü Köse'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İlk müdahalede bulunan yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 2 çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çocuk otomobil Polis Sağlık TRABZON trafik trafik kazası
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