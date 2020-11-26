Trabzon’da vakalar artınca hastanenin poliklinik işlemleri kapatıldı

Trabzon Sağlık İl Müdürlüğü kentte artan corona virüs vakaları için ek tedbirler alınmaya başlandığını açıkladı. Pandemi hastanesi olarak kullanılan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde poliklinikler kapatılarak yoğun bakım ünitesi genişletildi.

Diğer hastalar Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ve Fatih Devlet Hastanesi’ne yönlendirilmeye başlandı. Sağlık İl Müdürü Hakan Usta, kentteki özel hastaneler dahil bütün hastanelerde artan vaka sayılarına karşılık yeni planlamalar yapıldığını açıkladı.

VAKA ARTIŞI CİDDİ BOYUTLARA ULAŞTI

Kentte daha da artabilecek vaka sayılarına karşı il genelinde planlama yaptıklarını dile getiren Usta, “Gelen vakaları yönetebilmek adına, hastanelerimizde ve özel hastanelerde ve fakülte de, bu planlar doğrultusunda belli organizasyonlara gidiyoruz. Pandemi hastanesi olarak orayı belirlediğimiz için, hasta yükünü, Covid-19 vakalarını daha etkin yönetebilmemiz adına başhekimimiz ile birlikte bazı kararları hayata geçiriyoruz.

Amaç vatandaşımızı mağdur etmemek ve diğer hastalarımıza da sıkıntı oluşturmadan, hekimlerimizi, çalışanlarımızı da organizasyonumuzun parçası halinde değerlendirerek, planlamalara devam ediyoruz. Vaka sayısı artışında sayının önemi yok ama ciddi hasta sayılarına ulaştık. Gittikçe artış eğiliminde, dolayısıyla bizde daha fazla hasta yükünü kaldırmak için kendi planlamalarımızı yapıyoruz. Elimizdeki bütün imkanları seferber ediyoruz, inşallah gücümüzü aşmayacak şekilde, gelecek hasta sayısı ile birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

YOĞUN BAKIM YATAK SAYISI ARTTIRILIYOR

Yapılan yeni planlara yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayılarının da bulunduğunu dile getiren İl Müdürü Usta, “Yoğun bakımları da arttırmaya özen gösteriyoruz, yoğun bakım ha deyince olmuyor tabi. Belli organizasyon, çalışma, mekan ve özellikler istiyor. Ve oraya uygun ekip olması gerekiyor. Hepsinin planlamasını yapıyoruz.

Fakültede, özellerde Covid- 19 ve diğer hastalarımızı karşılamaya gayret ediyoruz. Aynı zamanda Fatih hastanesinde 30 yataklı projemiz vardı o devam ediyor. 15-20 gün içerisinde bitmiş olacak ve ayrıca 30 yatak daha eklenmiş olacak. Tabi ki bizimde bir sınırımız var, sayı artınca sıkıntıyla karşılaşabileceğiz, bizim sıkıntıyla karşılaşmamız, halkımızın da sıkıntıyla karşılaşmasıdır. Bu durumlara düşmemek, sınırı aşmamak adına herkes maskesini, artık evinde dahi takmalı. Herkes birbirine karşı, ‘ben Covid-19’um, karşımdaki de Covid-19’ diyerek yaklaşmalı” ifadelerini kullandı.

Sağlık İl Müdürü Hakan Usta, alınan kararlara vatandaşların sıkı sıkıya uymalarını gereksiz yere evden dışarıya çıkmamalarını isteyerek, cenazelerde, düğünlerde, kalabalık ortamlarda, ulaşım araçlarında dikkatli olmalarını belirtti.