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Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Trabzon Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu!

Süper Lig'de 20. haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Trabzonspor maçının saati ve kanalı futbol tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. Trabzonspor şampiyonluk yolunda darbe almak istemiyor, son 4 maçını kazanan Fenerbahçe ise deplasmanda galibiyet istiyor. Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

18:38 -
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Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Trabzon Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu!

Trabzonspor Fenerbahçe maçı bu haftanın en önemli karşılaşması olarak dikkat çekiyor. Bir maçı eksik Trabzonspor 35 puanla 4. sırada bulunurken, Fenerbahçe ise 37 puanla 2. sırada bulunuyor. İşte Trabzon Fenerbahçe maçının saati ve kanalı…

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Maç saat 20:00’da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GOL KRALLIĞI YARIŞI

Sonucu merakla beklenen Trabzonspor – Fenerbahçe müsabakasında gol krallığı yarışı veren Sörloth ve Muriqi'nin ortaya koyacakları performanslar da merakla bekleniyor. Bordo-mavililerin Norveçli golcüsü, krallık yarışında 15 golle ilk sırada yer alırken, sarı-lacivertlilerin başarılı forveti ise 12 golle Sörloth'u takip ediyor.

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