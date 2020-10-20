Trafik kazasıyla hayatı değişen üniversite öğrencisi köy çocuklarına umut oluyor

İlçeye bağlı Göründü Mahallesi'nde ikamet eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Agit Nuyan, evinin bir odasında oluşturduğu atölyede köy çocuklarına resim öğretiyor.

Daha önce beden eğitimi okumak istediğini ancak geçirdiği trafik kazası nedeniyle bu hayallinden vazgeçmek zorunda kaldığını aktaran Nuyan, “Kendimi bildim bileli resim ve spora ilgim vardı. Önceden beden eğitimine hazırlanıyordum. Büyük bir trafik kazası atlattım ve o trafik kazasında hocam bana 'Ayağın gitmiş olabilir ama hala ellerin çalışıyor' diyerek resim yeteneğimi hatırlattı bana. Bu benim için büyük imkan oldu. Köydeydim, sınavda iyi puan alıyordum ama herhangi bir yere yerleşemiyordum. Ondan dolayı resim öğretmeni olmaya karar verdim” dedi.

EVİNİN BİR ODASINI ATÖLYEYE ÇEVİRDİ

Corona virüsünden dolayı okulların kapalı olduğunu, bu nedenle köy çocuklarına faydalı olmak ve onlara bir şeyler öğretmek amacıyla böyle bir atölye oluşturduğunu dile getiren Nuyan, “Bu pandemi sürecinde herhangi bir aktivite yok. Okullar kapalı. Bu süreci iyi değerlendirmek istedim. Gönüllü olarak öğrencilere resim çizmeyi öğreterek, onları güzel sanatlar lisesi ve güzel sanatlar fakültesine hazırlıyorum” dedi.

Şu anda 3 öğrencisinin olduğunu belirten Nuyan, “Kendimden yola çıkarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İmkanlar olmadığı için bu çocuklara ilham kaynağı olmak, onlara bir şeyler katmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“HER ÇOCUK ÖZELDİR”

Çocukların resme ilgisinin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Nuyan, “Her çocuk özeldir. Her çocuk okumalı. Özellikle köy fırsatları kısıtlı olduğu için onlara yol göstermeye çalışıyorum” diye konuştu.

Çocuklar ise büyüyünce resim öğretmeni olmak istediklerini belirterek, “Okullar kapalı olduğu için evde canımız sıkılıyor. Haftanın bir iki günü buraya geliyoruz, burada fırsatları değerlendiriyoruz. Resim çizmek çok güzel” şeklinde konuştular.