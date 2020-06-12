Trafikte cep telefonu denetlemesinde çarpıcı rakamlar!

Trafik güvenliğinin sağlanması, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi, sürücüler üzerinde algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla, 8-9-10 Haziran 2020 tarihinde Türk Polis Teşkilatı’ndan sivil ve resmi ekiplerin katılımıyla ihbarlı olarak “Seyir halinde cep telefonu kullanımına” yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

“ÇOK SAYIDA KAZAYA KARIŞTIKLARI GÖZLEMLENİYOR”

Emniyet Genel Müdürlüğünden denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, “Karayolu güzergahlarında yapılan denetimlerde; seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülerin, dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle tehlike ve uyarı işaretlerine bile çoğu zaman duyarsız kaldıkları, şerit izleme, takip mesafesi ve kavşak kurallarına uymamaları nedeniyle çok sayıda kazaya karıştıkları, trafik ekiplerinin yoğun olarak bulunduğu güzergah kesimlerine yaklaştıklarında ise cep telefonunu gizleyerek görüşmeye veya kullanmaya ara verdikleri, trafik ekibini geçtikten sonra görüşmeye veya kullanmaya devam ettikleri gözlemlenmektedir” denildi.

18 BİN SÜRÜCÜ SEYİR HALİNDE CEP TELEFONUYLA KONUŞURKEN YAKALANDI

Yapılan denetimlerde;

115 bin 805 araç/sürücüsü denetlendi,

18 bin 2 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan dolayı işlem yapıldı,

650 araç trafikten men edildi,

80 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı,

Toplam 30 bin 817 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı.