Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla dövdü!

Trafikte ilerleyen 2 aracın içinde bulunanlar, tarttışmaya başladı. Yolun ortasında duran 2 arabadan inen 4 kadın tartışmaya devam etti. Daha sonra arabalardan birinde olan adam sopayı alarak, 3 kadına vurmaya başladı.

Çevredekilerin tepki göstermesi ve araya girmesiyle kadınlara vurmayı bırakan saldırgan, daha sonra yanındaki kadını da alarak arabaya binip, bölgeden uzaklaştı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, olay anı bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde saldırgan, kadınlara sopayla vurmaya başlıyor. Ardından 3 kadınla tartışan yanındaki kadını alarak, arabaya binip, bölgeden uzaklaşıyor.

Olaydan sonra dayak yiyen kadınlar hastaneye gitti, saldırgandan da şikayetçi oldu. (İHA)