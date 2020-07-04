Trafikte tartıştığı gençlere silah çekti

Kocaeli'de dün korku dolu dakikalar yaşandı. Sözcü Whatsapp İhbar Hattı'na gelen görüntülerde Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 2 araç sürücüsü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü.

SİLAHI ÇEKİP ÜZERLERİNE YÜRÜDÜ

Bunun üzerine sürücülerden biri arabasının bagajında sakladığı silahı çıkararak karşı tarafın üzerine yürüdü. Mermiyi silahın ağzına veren sürücü aracın içerisine kaçan diğer sürücüyü de tehdit etti.

Elindeki silahın kabzasıyla karşı tarafı darp etmeye çalışan sürücünün görüntüleri yol üzerinde ikamet eden bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Saniye saniye trafik terörünü gözler önüne seren görüntüler, emniyete de iletildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı.