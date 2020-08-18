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Trafikte tartıştığı kadın doktora saldırmıştı! Flaş gelişme

İstanbul Alibeyköy'de trafikte tartıştığı Sena Koçak Genç'e hakaret eden ve aracının üzerine çıkarak ön camını kıran Emre Etyemez'in dosyası uzlaştırma bürosuna gönderildi. Emre Etyemez olaydan sonra tutuklanmıştı.

Can ÖZÇELİK
14:22 -
Haberler Gündem

İstanbul Alibeyköy’de 13 Ağustos’ta trafikte tartıştığı Sena Koçak Genç’e hakaret edip aracının üzerine çıkarak ön camını kıran Emre Etyemez’in dosyası Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Emre Etyemez “mala zarar verme” ve “kasten basit yaralama” suçlarından tutuklanmıştı.

UZLAŞMAYI İSTEYİP İSTEMEYECEKLERİ SORULACAK

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya uzlaştırmacı atayarak dosyayı Uzlaştırma Bürosu’na gönderdi.Uzlaştırmacı tarafından verilecek rapor sonrası taraflar uzlaşırsa dosya kapanacak.

Eğer taraflar şikayetlerine devam ederse dosya yeniden soruşturma savcısına gidecek. İddianame hazırlanıp hazırlanmayacağına savcılık karar verecek.

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Son güncelleme: 14:31 18.08.2020
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