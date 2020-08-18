Trafikte tartıştığı kadın doktora saldırmıştı! Flaş gelişme

İstanbul Alibeyköy’de 13 Ağustos’ta trafikte tartıştığı Sena Koçak Genç’e hakaret edip aracının üzerine çıkarak ön camını kıran Emre Etyemez’in dosyası Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Emre Etyemez “mala zarar verme” ve “kasten basit yaralama” suçlarından tutuklanmıştı.
UZLAŞMAYI İSTEYİP İSTEMEYECEKLERİ SORULACAK
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya uzlaştırmacı atayarak dosyayı Uzlaştırma Bürosu’na gönderdi.Uzlaştırmacı tarafından verilecek rapor sonrası taraflar uzlaşırsa dosya kapanacak.
Eğer taraflar şikayetlerine devam ederse dosya yeniden soruşturma savcısına gidecek. İddianame hazırlanıp hazırlanmayacağına savcılık karar verecek.