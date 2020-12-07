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Trafikte ‘zikzak’ şovuna ceza yağdı

İstanbul’da E-5’te trafiği tehlikeye düşürerek, makas atan sürücünün görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca polis harekete geçti. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 4 bin 121 lira idari para cezası kesilerek adli işlem başlatıldı.

Habip ATAM
Güncellenme: 09:52, 07/12/2020
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Polisi harekete geçiren olay, E-5 Avcılar mevkiinde meydana geldi. Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan olayda, bir sürücünün aracıyla makas atarak ilerlediği görülüyor. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek sözde şov yapan sürücünün kimliğini tespit etmek için harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü o sürücünün Semih K. olduğunu belirledi.

Sivil trafik ekiplerince yakalanan şüpheli hakkında, kural ihlali gerçekleştirdiği 5 ayrı maddeden toplam 4 bin 121 lira para cezası kesildi. Aracı bağlanan Semih K. TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Avcılar Firuzköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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