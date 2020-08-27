Peş peşe iki facia: 4 ölü, 25 yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Tirkeş Mahallesi kavşağında sabah saatlerinde üzüm toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan traktör ana yola çıktığı sırada bir minibisüsle çarpıştı.

İŞÇİLER YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle traktörün açık kasasında bulunan tarım işçileri asfalt yola savruldu. Kazada traktör kasasında bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs de refüje çıkarak durabildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edilirken kaza haberini alan işçilerin yakınları da kaza yerine akın etti.

BİR ACI HABER DE BURSA’DAN

Bir diğer facia da Bursa-Mudanya yolu İhsaniye Metro İstasyonu önünden sabah 08.00 sıralarında meydana geldi. Ferhat Erol idaresindeki servis midibüsü seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen minibüste bulunan sürücü Ferhat Erol ve 47 yaşındaki Ayşin Güler hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı.

“BABAM NEREDE?”

Babasının kazaya karıştığını öğrenen bir sağlık çalışanı ise yakınlarını aracıyla olay yerine gelerek gözyaşları içerisinde, ” Babam nerede?” diyerek hurdaya dönen otobüste babasını aradı. Babasını öldüğü haberini alan sağlık çalışanına meslektaşları müdahale ederek sakinleştirmeye çalıştırdı.