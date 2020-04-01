Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tramvay yolunda atla görüntülendi, verdiği cevap şaşkına çevirdi

İzmir'in Konak ilçesinde, sokakta gördüğü bir ata binen kişinin tramvay yolunda yaptığı yolculuk, bir vatandaş tarafından görüntülendi. İsmi öğrenilemeyen kişi, at tarafından kaçırıldığını ileri sürdü.

00:24 -
Haberler Gündem

Konak ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde, otomobiliyle seyir halinde olan vatandaş, tramvay yolunda at ile yolculuk yapan başka bir kişiyi görüntüledi.

AT TARAFINDAN KAÇIRILDI

İddiaya göre, sokakta bulduğu atı durdurmak için üzerine binen kişi, at tarafından kaçırıldı. Tramvay yoluna giren at burada koşarken, yoldan geçen başka bir vatandaş ise cep telefonu ile saniye saniye olayı görüntüledi.

Otomobildeki vatandaşın, ‘Sen mi onu kaçırdın, o mu seni’ diye sorusu üzerine ata binen vatandaşın ‘O beni kaçırdı’ dediği görüntülerde yer aldı. DHA

İLGİLİ HABERElazığ'da aracını satmak isteyen kişiyi şaşkına çeviren olay!Elazığ'da aracını satmak isteyen kişiyi şaşkına çeviren olay! İLGİLİ HABERŞaşkına çeviren olay! Tabureli kaçakçılıkŞaşkına çeviren olay! Tabureli kaçakçılık
cep telefonu Elazığ istanbul izmir Rusya Yunus
Son güncelleme: 00:25 01.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more