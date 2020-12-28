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Tren, çarptığı TIR’ı 100 metre sürükledi: 5 yaralı

Elazığ’da hemzemin geçitte trenin TIR'a çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Feci kaza kameralara da yansıdı.

Güncellenme: 21:27, 28/12/2020
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Tren, çarptığı TIR’ı 100 metre sürükledi: 5 yaralı

Kaza, merkeze bağlı Kızılay Mahallesi Asri Mezarlığı karşısındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.T. idaresindeki 53512 sefer numaralı maden yüklü tren, hemzemin geçitten geçmeye çalışan M.Ö. yönetimindeki 23 AAF 320 plakalı hafriyat yüklü TIR’a çarptı.

100 METRE SÜRÜKLEDİ

TIR’ı önüne alan tren, 100 metre sürükledikten sonra durabildi. Kazada TIR sürücüsü ağır olmak üzere makinist ve yardımcısıyla birlikte toplam 5 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan hemzemin geçidinin bariyerlerinin arızalı olduğu öğrenilirken geçide girişte “Bariyer arızalanabilir açıkken kontrollü geçiniz” ve “Geçit arızalıdır kontrollü geçiniz” tabelası olduğu görüldü. İHA

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