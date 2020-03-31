TRT EBA TV canlı izle: EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ders anlatımı! EBA TV nasıl izlenir?

Geçtiğimiz hafta itibariyle eğitim EBA TV’de başladı. Milyonlarca öğrenci EBA TV canlı yayınları aracılığı ile eğitimlerini devam ettiriyor. İlkokul, ortaokul, lise eğitiminin verildiği EBA’da Türkçe, Matematik, Edebiyat, Din, Arapça dersleri anlatılıyor. EBA öğrenci şifresi olmayan öğrenciler EBA’ya giriş yapamıyor. Peki EBA TV yeni haftalık ders programı belli oldu mu? İşte EBA TV canlı yayın linkleri ve Digiturk, uydu, D-Smart, Tivibu EBA TV kanalları…

EBA TV DERS TEKRARI İZLE

EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 13:30 – 18:00 / 18:00 – 22:30

EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 13:30 – 18:00 / 18:00 – 22:30

EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 15:00 – 21:00

EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV MERAK EDİLENLERİ

EBA TV kaç kanaldan yayın yapacak?

3 farklı kanal, HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacaktır.

Hangi kanallar olacak?

EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılaacaktır.

EBA TV televizyon kanalları yayın akışlarına nereden ulaşabilirim?

Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecektir.

Öğrenciler gün boyu TV başında mı olacaklar?

Öğrenciler EBA TV’den ve eba.gov.tr üzerinden yayın akışını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarını, o haftanın hangi gününde ve saatinde yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını takip edeceklerdir. O saatler dışında ekran başında olmaları gerekmeyecektir.

EBA TV yayınlarının tekrarları olacak mı?

Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilir.

Ayrıca eba.gov.tr üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.

Dersi hangi öğretmenler anlatıyor?

Millî Eğitim Bakanlığı’nın seçtiği alanında başarılı öğretmenler ders anlatım videoları ile konuları anlatıyor.