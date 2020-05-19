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TRT skandal görüntüler için özür diledi!

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), yayınlanan haber bülteninde 19 Mayıs için "Cumhuriyet Bayramı" ifadesini içeren görseli yayınlayan personel hakkında idari soruşturma başlattığını duyurdu.

20:50 -
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TRT skandal görüntüler için özür diledi!

TRT’deki haber bülteninde “19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun” yazan görselin yayınlanması tartışma yarattı. Hatayla ilgili TRT tarafından yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

* TRT Haber kanalımızda yayınlanan bülten esnasında stüdyo görselinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yerine Cumhuriyet Bayramı ifadesi yer almıştır.

* Hatalı grafiğin ekrana yansımasına neden olan personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Özür diler, kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Sunucunun arkasına yansıtılan grafikte “19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı” ifadesinin yer alması, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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Son güncelleme: 20:54 19.05.2020
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