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TRT spikeri Tamer Durukan corona virüsünden öldü! Gözler o huzurevine çevrildi

TRT Spikeri Tamer Durukan (76), corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. Durukan'ın ölümüyle gözler İzmir'deki Narlıdere Huzurevi'ne çevrildi. Durukan'ın kaldığı huzurevinde 330 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı öne sürülmüştü.

Gökmen ULU
17:07 -
Haberler Gündem
TRT spikeri Tamer Durukan corona virüsünden öldü! Gözler o huzurevine çevrildi

TRT Spikeri Tamer Durukan, son yıllarda İzmir Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşıyordu. Corona virüsüne yakalanan Durukan, bir ay önce Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Pandemi Servisi’nde tedavi altına alındı. Solunum cihazına bağlanan Durukan, bugün hayata veda etti.

Durukan’ın ölümü dikkatleri tekrar Narlıdere Huzurevi'ne çevirdi. Huzurevinde 330 kişiye corona virüsü bulaştığı iddia edilmişti. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, huzurevinde kalan 270 vatandaş ile 60 personelin testlerinin pozitif çıktığını belirterek konuyu TBMM gündemine taşımıştı.

Beko, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemi ile verdiği önergede, huzurevlerinde kalanların salgından korunması için alınan tedbirleri, Narlıdere Huzurevi'ne virüsün nasıl ulaştığını, bu konuda filyasyon çalışması yapılıp yapılmadığını da gündeme getirmişti. Sağlık Bakanlığı soruları henüz yanıtlamadı.

CHP Corona Dokuz Eylül Üniversitesi izmir Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı TBMM TRT
Son güncelleme: 17:15 09.05.2020
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