TRT’de şehitler için tepki çeken sözler: Ne kaybı yahu, herkes gidecek

TRT 1’de yayınlanan İyi Fikir programına katılan Yazar Hayati İnanç, İdlib’de şehit olan 33 askerle ilgili konuştu.

Şehit askerler için, “Kayıp falan yok” diyen İnanç, şu ifadeleri kullandı:

*Bitmiş gibi, ‘Kaybettik’, ‘Kaybımız var’ falan deniliyor ya, bunlar güzel sözler değil. Ne kaybı yahu? Kayıp falan yok. Yer değiştirdiler. Dünyadan ahirete geçti, kabir hayatına geçtiler. Hepsi bu.

*Mühim olan biz gitmeden önce hazırlığımızı yapalım da, güzel gidelim ya. Nasıl olsa gideceğiz, herkes gidecek. Derler ya, ‘Herkes ölür ama herkes yaşamaz’. Herkese anlamlı bir ölüm nasip olmaz, bu büyük bir nimettir. Allahtan özellikle bunu istemek lazım. Şehit olmayı istemek lazım.

Tepkiler üzerine Twitter hesabında yeni bir açıklama yapan İnanç, şunları söyledi:

*Bu sabah TRT 1’de programda söylediğimiz ‘Şehitlerimiz için kaybettik demek doğru olmaz. Dünyalarını değiştirdiler ve onlar en büyük şerefe dair oldular’ şeklindeki sözlerimin bazılarınca yanlış anlaşıldığını üzülerek öğrendim. Uğurlayanlar ağlarken şehit güler. En büyük devlete erdiler. Kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum. Şehitliği bana da nasip etmesini Allah’tan niyaz ediyorum.