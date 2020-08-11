TRT’de tepki çeken görüntü

Çanakkale Tarih Alan Başkanlığı tarafından, Anafartalar Zaferi'nin 105. yılında kutlama etkinliği hazırlandı. Etkinlik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılını da kapsayan şekilde düzenlendi.

Zafer konseri ve video mapping gösterisi de yer alan etkinlik dün saat 21:20'den itibaren TRT Müzik kanalında canlı olarak yayınlandı.

TRT MÜZİK’TE YAYINLANDI

Etkinlikte, ebedi önderimiz Atatürk'ün savaştaki üstün başarısı anlatıldı. Anafartalar Zaferi'nin kahramanı Albay Mustafa Kemal'in yanı sıra, Alparslan ve Fatih Sultan Mehmet'e de Anadolu'yu Türk vatanı yaptıkları nedeniyle atıflar yapıldı.

İZLEYİCİLERİ ŞOKE ETTİ

Şarkılardan önce ekrana gelen görsel şovlar eşliğindeki anlatım genel olarak beğeni topladı. Fakat programın 10. dakikasında ekrana gelen bir görüntü izleyicileri şoke etti.

Çanakkale'nin dışına taşılarak Anadolu haritası görüntüye geldi. Haritanın içine Türk Bayrağı yerleştirildi. Bu dakikadan itibaren Türk Bayrağı yanmaya başladı.

Alevler ay-yıldızlı Anadolu'yu yutana kadar devam ederken haritanın etrafına yerleştirilen İngiltere, Yunanistan, İtalya, Fransa ve Ermenistan bayraklarının alevlerden etkilenmediği görüldü.

MAKSADINI AŞTI YORUMU

Birçok izleyici bu tabloyu şaşkınlık ve tepkiyle karşıladı. Bayrağın kutsallığını vurgulayan vatandaşlar, bu görselin maksadını aştığını belirterek, “Bunu bir başka ülke yapsa nota verme sebebidir” sözleriyle tepkisini dile getirdi.