TSK’da corana virüsü alarmı

“En büyük Harbiyeli”, Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün Kara Harp Okulu’na (KHO) girişinin 121’inci yıl dönümü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi’nin katıldığı törenle kutlandı.

Törende bir konuşma yapan Akar, töreni bilerek diğer yıllardan farklı organize ettiklerini belirterek; “İçinde bulunduğumuz dünyada bir corona virüs meselesi var. Burada hiç kimsenin tek tek ihmale hakkı da yok, yetkisi de yok. Verilen emirler, alınan tedbirler her neyse her birimizin, rütbe, kıdem vs. ayrımı olmaksızın herkesin kurallara aynen uymasını bekliyoruz.” dedi.

HARBİYELİLER MESAFELİ OTURDU

Kara Harp Okulu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler corona virüsü önlemleri çerçevesinde aralarında mesafe bırakılarak oturtuldu.

Törende konuşan okul komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı, Atatürk’ün başarı ve fedakarlıklarla dolu meslek hayatına bu okul sıralarında aldığı eğitimin büyük etkisinin olduğunu söyledi.

Tuğgeneral Yaralı, en büyük mezunları Atatürk’ü anlamış, vatanını ve milletini seven, askerlik mesleğini bir yaşam tarzı haline getirmiş, sorumluluk bilinci gelişmiş, çağın gerektirdiği bilgiye sahip, lider vasıflı, yüksek karakterli subaylar yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi

Yaralı, iyi subaylar yetiştirmek maksadıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminden çıkarılan dersler ve Kuvvet Komutanlığı’nın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak akademik programlar uygulandığını ve yeni derslerle bölümlerin programa dahil edildiğini ifade etti.

1283…”İÇİMİZDE”

Kara Harp Okulu’nda en zor şartlarda en kritik kararları alabilme yeteneği kazandırılmasının yanı sıra onurlu yaşamanın kıymetinin de bir hayat felsefesi olarak aşılandığını belirten Tuğgeneral Yaralı, şunları söyledi:

* Çünkü onur ve şeref Türk milleti için her şeydir. Bu şeref, askerliğin şahsında daha bir kıymetlenmekte, vatan sevgisiyle yoğurulan Harbiyelilerin eğilmez dik duruşlarında can bulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin korunması ve yaşatılması uğrunda her Harbiyeli devletimizin ve sinesinden çıktığı milletimizin emrinde ve daima görevinin başında olmaya devam edecektir.

* Okulumuzdan vatanını, milletini seven, milli iradeye saygılı, ettiği yemine sadık, gerektiğinde bu ülke, millet, bayrak, toprak uğruna feda edecek Atatürk’ün düşüncelerini anlamış, bilim ve akıldan yola çıkarak aydınlattığı yolu rehber edinen subaylar mezun olacaktır.

Geleneksel yoklamanın da yaptırıldığı törende, sıra Atatürk’ün öğrencilik dönemindeki numarası 1283’e geldiğinde tüm Harbiyeliler ayağa kalkarak “İçimizde” dedi.

Sonrasında Harbiyeliler, “Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce Türk milleti için canımızı feda etmeye daima hazırız” ifadesini kullandı.

HARBİYELİLER “ÖLÜRÜM TÜRKİYEM”İ SÖYLEDİ

Yoklamanın ardından Kara Harp Okulu öğrencilerinden oluşan koro tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Harbiyeliler, “Plevne Marşı’nın yanı sıra “Ölürüm Türkiyem” ve “İşte o bayrak” eserlerini seslendirdiler. Müzik dinletisi sonunda Halk oyunları sahnelendi, “Harbiyeden Günümüze Atatürk” konulu sahne gösterisi sergilendi.

Tören Harbiye Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi. Marşa Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi de eşlik etti.