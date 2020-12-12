TSK’dan astsubay açıklaması! Astsubay başvuru şartları neler?

Astsubay olmak isteyen vatandaşların beklediği açıklama nihayet yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre çeşitli branşlarda muvazzaf astsubay alımı yapılacak. Hem kadın ve hem erkeklerin başvuru yapabileceği astsubaylık için şartlar şöyle;

(1) 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak1995 ve daha sonraki doğumlular),

(b) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1993ve daha sonraki doğumlular),

(2) Yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1)'degösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (yurt içi eş değer programlar dikkatealınmayacak, lisans mezunu adayların mezun olduğu program kaynak okul programı olarak kabuledilecek, lisans mezunu adayların mezun olduğu ön lisans programları kaynak okul programı olarakkabul edilmeyecektir.)

(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO(1)'de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK)onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar; başvuru ekranından “EğitimBilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle' butonuna tıklayarak açılanpenceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle' düğmesine tıklayarak girdiği bilgilerikaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel.Yükle'butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusubelgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

(4) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 Ön Lisans puanı en az 60 olanlar,2019 ve 2020 KPSS P3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların enyüksek KPSS P3 puanı esas alınacak, lisans mezunlarının KPSS P93 puanları astsubay teminindegeçerli olmayacak, 2018 yılı ve öncesi KPSS puanları kabul edilmeyecektir.)

(5) Bando sınıfına müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardanMSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak Genel Kültür Sınavından en az 50 puan alanlardeğerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla Bando sınıfına müracaat edecek adaylar, ikinci seçimaşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumundaikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.

(6) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(7) Askerlik hizmeti devam etmekte olan Yedek Subay/Yedek Astsubay, erbaş ve erler,

(8) Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

(9) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler başvurabilecektir.