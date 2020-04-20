TTB bu kez doktorun doktora şiddetini kınadı!

TTB Merkez Konseyi ile TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, bu kez doktora şiddet uygulayan doktoru kınadı.

TTB’nin kınamasında, olayla ilgili bilgilere yer verilerek, şunlar denildi:

* İstanbul'da özel hastanede çalışan Anestesi ve Reanimasyon uzmanı Dr. R.E., Genel Cerrahi Uzmanı Dr. M.S.B. tarafından hepimizi kahreden bir saldırıya uğramıştır.

* Dr. R.E.'ye geçmiş olsun diyoruz; yaşadığı şiddetin her aşamada takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.

* Uyguladığı şiddet nedeniyle M.S.B'yi kınıyoruz.

* Meslektaşlar arası dayanışmaya daha çok ihtiyacımızın olduğu pandemi ortamında yoğun çalışma koşullarının yarattığı stres kadın hekime yönelik şiddetin mazereti olamaz.