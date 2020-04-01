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TTB: Kamu ve özelde sağlık hizmeti ücretsiz olmalı

TTB Merkez Konseyi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve SGK Başkanlığı’na yazı göndererek, Covid-19 pandemisi süresince, Türkiye’de yaşayan herkesin kamu ve özel sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasının sağlanmasını istedi.

Latif SANSÜR
18:57 -
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TTB: Kamu ve özelde sağlık hizmeti ücretsiz olmalı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, corona virüsü salgınının yaşandığı bu süreçte özel  hastaneler tarafından hastalardan talep edilen ücretlerde artış olduğuna dair yakınmaların yaygınlaştığını bildirdi.

COVID-19 pandemisinin sağlık sisteminin insanları mağdur eden yönlerini bir bir ortaya koyduğunu belirtti.

“AYRIM GÖZETMEKSİZİN HİÇBİR ÜCRET ÖDENMESİN”

TTB Merkez Konseyi adına, başkan Prof.Dr. Sinan Adıyaman konuyla ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'na yazı göndererek, Covid-19 pandemisi süresince, Türkiye'de yaşayan herkesin herhangi bir ayrım gözetilmeksizin Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında kabul edilmesini istedi.

Prim, ilave ücret ve katılım payı da dahil hiçbir ücret ödemeden kamu-özel tüm sağlık kurumlarında sunulmakta olan bütün sağlık hizmetlerini, yapılacak planlama kapsamında kullanabiliyor olması gerektiğini belirtti.

TTB Merkez Konseyi, bu bağlamda SGK Başkanlığı'nın, Sağlık Uygulama Tebliğinde gerekli düzenlemeleri daha fazla zaman kaybetmeden gerçekleştirmesinin sağlanmasını önerdi.

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