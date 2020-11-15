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TTB: Sağlık çalışanları hasta iken çalışmaya zorlanılıyor

Ankara Üniversitesi Hastaneler Başhekimi ile Dicle Üniversitesi Hastaneler Başhekimi'nin sağlık çalışanlarına gönderdiği yazıları sosyal medya hesabından paylaşan TTB, "Sağlık çalışanları hasta iken çalışmaya zorlanılıyor" dedi.

Güncellenme: 22:54, 15/11/2020
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TTB: Sağlık çalışanları hasta iken çalışmaya zorlanılıyor

Ankara Üniversitesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, coronaya yakalanan sağlık emekçilerinin tedavilerinin ardından test sonuçları pozitif çıksa bile göreve başlayacaklarını belirtti.

Yine aynı şekilde Dicle Üniversitesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ da sağlık emekçilerinin maske ile çalışmaya devam edecekleri talimatını verdi.

Sağlık çalışanlarına yönelik alınan bu kararla ilgili yazıyı sosyal medya hesabından yayımlayan Türk Tabipleri Birliği, şu ifadeleri kullandı;

“Sağlık çalışanları hasta iken çalışmaya zorlanılıyor. COVID-19 ile sadece sağlık kurumlarında yapılacaklarla, tüm yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkarak başarılı olamazsınız. Yaptıklarınız/yapamadıklarınızla Teaamüden sağlıkçıları öldürüyorsunuz.”

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