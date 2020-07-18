TTB: Salgında soru işaretleri giderek çoğalıyor

1 Haziran’dan itibaren açıklanan sayılardaki ciddi artışların birçok açıdan sorgulanması gerektiğini belirten TTB, şu açıklamayı yaptı:

* Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1 Haziran’da 651 iken 29 Haziran’dan itibaren binin üstüne çıkmış ve 12 Temmuz’dan itibaren bin 200’ü geçmiştir.

* Toplam vaka sayısından iyileşenlerin ve kayıpların çıkarılmasıyla bulunan aktif vaka sayısında azalma olumlu olmakla birlikte yoğun bakım/aktif vaka oranı 1 Haziran’da yüzde 2,1 iken 16 Temmuz’da yüzde 9.6’ya çıkmıştır.

* Test sayılarının Haziran ayının son haftasında elli binin üstüne çıkmasına karşılık dalgalı bir seyir izlediği ve son birkaç gündür azaldığı dikkat çekmektedir.

* Gerek test sayılarının azalması gerekse de daha seçici kriterlerle test yapılma olasılığı, doğrulanmış vaka sayısı binin altına düşse de salgının toplumsal olarak kontrol altına alma konusunda yetersiz kalmış olabileceğimizi göstermekte ve önümüzdeki aylar için yeni tehditler oluşturmaktadır.

FUTBOLCULARA TEST TARAMA KAPSAMINDA, SAĞLIKÇILAR DEĞİL

Açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik uygulama da eleştirildi:

* Futbolcuların taramadan geçirildiği ancak sağlık çalışanlarına yönelik sistematik ve kapsamlı çalışmaların yapılmadığı salgında, test stratejisinin yeniden gözden geçirilmesi önümüzdeki süreç için önemlidir.

* Dünya Sağlık Örgütü’nün yeniden açılma sürecinde belirlediği kriterlerden biri, ülkelerin sağlık sistemlerinin her vakayı tespit edebilmesi, test edebilmesi, izole edebilmesi ve her temaslıyı belirleyebilmesidir.

* Türkiye’de bu konuda soru işaretleri giderek çoğalmaktadır.