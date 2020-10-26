TTB’den askeri kadrolara sivil hekimlerin atanmasına tepki

TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’nın 95. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için ilan edilen 490 pratisyen hekimlik kadrosunun 86 tanesini, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı birinci basamak sağlık kurumu tabipliği, özel harekat komando tabipliği, dağ ve komando tabipliği, gibi yerlere ayırmasına tepki gösterdi.

Askeri kurum ve kuruluşlara sivil tıp fakültelerinden mezun, askerlik ve askeri tıp alanında herhangi bir eğitimi bulunmayan hekimlerin atanmasına ilişkin uygulamanın daha önce de denenmek istendiğini, itirazları sonucu iptal edildiğini hatırlattı.

“KAYGI VERİCİ”

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), kanunla belirlenen özel bir mevzuatla tanımlanan kurum olduğu belirtilen TTB’nin açıklamasında şöyle denildi:

* Askeri tıp özel eğitim gerektiren ayrı bir alandır. Sivil tıp fakültelerinden mezun olmuş genç meslektaşlarımızın doğal olarak askeri tıp alanına özgü eğitim ve deneyimleri bulunmamaktadır.

* Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı doğrultusunda askeri hekim yetiştiren bir eğitim kurumu iken, hiçbir ön değerlendirme yapılmadan, ilgili kurum ve kuruluşlardan, meslek örgütlerinden görüş alınmadan, Kanun Hükmünde Kararname ile bir anda Sağlık Bakanlığı'na devredilmiştir.

* GATA'nın Sağlık Bakanlığı'na devrinden sonra, TSK'nın askeri hekim ihtiyacının Sağlık Bakanlığı tarafından ve sivil hekimlerce karşılanacak olması kaygı vericidir.

“HUKUKA AYKIRI”

Yapılan düzenleme ve çıkarılan yasalarla Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında sağlık hizmeti temini için yapılan protokollerin asıl işlevinin ortadan kaldırıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu hekimler eliyle yürütülmesi zorunlu hizmetler için geçici görevlendirme yapılmasının ve devlet hizmeti yükümlülüğü için bu birimlere atama yapılmasının hukuka aykırı olduğu değerlendirilmektedir.

* Hukuksal mevzuatın, hekimlik mesleği ilkelerinin ve mevcut tıp eğitimi standartlarının bu tür bir uygulamaya izin vermediği bilinmelidir.

* Sağlık Bakanlığı'nı bir an evvel bu tutumundan vazgeçmeye, mevcut kadro ilanlarının yenilenmesine yönelik bir çalışma yürütmeye davet ediyoruz.

İlginizi Çekebilir İstanbul'da vakalar arttı; hekimlerden uyarılar geldi