TTB’den Bahçeli’ye yanıt: Binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter'den TTB'yi hedef alarak dile getirdiği “Rezaletin, hıyanetin ve Türkiye husumetinin kara sayfası kapatılmalıdır. Artık Türk Tabipler Birliği'ne sabır ve tahammül gösterilmesi imkânsızdır” açıklamasına TTB'den önce vatandaşlar tepki gösterdi.

Çok sayıda kişi Twitter'den MHP liderinin sözlerini eleştirerek “#İyikiTTBvar etiketiyle TTB'ye sahip çıkan paylaşımlar yaptı.

Tepki gösteren vatandaşların büyük bir çoğunluğu TTB'nin hedefe konmasını iktidarın corona ile mücadelesindeki başarısızlığını gizlemeyi amaçladığını, hekimlerin hedef gösterilmesinin pandeminin pik yaptığı döneme denk gelmesine dikkat çekti.

TTB'DEN PAYLAŞIM

Vatandaşların gösterdiği desteğe kayıtsız kalmayan TTB ise bir paylaşım yaparak “İyi ki TTB var ama daha da önemlisi; iyi ki bu ülkede iyi hekimlik değerlerinin, halkın sağlık hakkının ve mesleki etik dayanışmanın önemini bilen milyonlar var. Tıbbın kurucuları İstanköylü Hipokrates’ten, Bergama’lı Galenos’tan bu yana bu topraklardayız. Bu topraklarda binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz ve yapacağız” ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden TTB'nin 'Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz' eylemini 'haince' diye nitelendirmiş ve TTB'nin kapıtılması, yöneticileri hakkında da adli işlem yapılması çağrısında bulunmuştu.