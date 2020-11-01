TTB’den depremde yaşamını yitiren 4 sağlık çalışanı için başsağlığı

Türk Tabipleri Birliği, Ege Denizi’nde meydana gelen depremde hayatını kaybeden sağlık çalışanı meslektaşları için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dr. Hüsnü Kırabalı, Dt. Buse Demir, Hemşire Nebiye Tekin ve Hemşire Fatma Öztürk’ün depremde yaşamını yitirdiğini açıklayan Türk Tabipleri Birliği, başsağlığı mesajlarını iletti.

AFAD SON DURUMU AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, İzmir depreminde 69 vatandaşın hayatını kaybettiği, 949 vatandaşın yaralandığı belirtilirken, 220 kişinin tedavisinin devam ettiği bilgisi verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 987 artçı sarsıntı yaşanmıştır. SAKOM'dan alınan bilgilere göre 69 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 949 vatandaşımızdan 729'u taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir” denildi.