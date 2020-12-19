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TTB’den ‘meslek hastalığı’ açıklaması

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgenin kamuoyunda 'COVID-19’un meslek hastalığı olarak kabul edildiği' algısına yol açtığını, ancak bu yazının Covid-19 nedeniyle mağduriyet yaşayan sağlık çalışanlarının SGK'ya gönderilmesi prosedürünü anlatan bir yönlendirme olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:14, 19/12/2020
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TTB’den ‘meslek hastalığı’ açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tedavisi görürken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının vazife malulü hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin genelge yayımladı.

TTB’den yapılan açıklamada, “Bakanlığın meslek hastalığı ile ilgili olarak illere yazdığı yazı, kamuoyunda ‘COVID-19'un meslek hastalığı olarak kabul edildiği’ algısına yol açmıştır; ancak bu yazı COVID-19 nedeniyle mağduriyet yaşayan sağlık çalışanlarının belgelerinin SGK'ye gönderilmesi prosedürünü anlatan bir yönlendirme yazısından başka bir şey ifade etmemektedir” açıklaması yapıldı.

TTB, ilk günden itibaren sağlık çalışanlarının yıllarca illiyet bağı ispatı ile uğraştırılmayacağı yeni bir yasaya ihtiyaç olduğunu söylediklerini hatırlattı.

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