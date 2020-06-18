TTB’den Sağlık Bakanlığı’na çağrı!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, sağlık çalışanları arasında COVID-19 vakalarının arttığının gözlemlenmesi dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'na yazı gönderdi.

Yazıda, artan COVID-19 olgularıyla birlikte enfekte sağlık çalışanlarının sayısının da arttığının gözlendiği ancak Sağlık Bakanlığı'nca yaklaşık iki aydır sağlık çalışanlarıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadığı kaydedildi.

“SAYILAR AÇIKLANMIYOR”

TTB tarafından Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

*Ülkemizde artan COVİD-19 olguları ile birlikte enfekte sağlık çalışanlarının da sayısı artıyor. Bu durumu gözlemliyoruz ancak, tanısı doğrulanmış kaç sağlık çalışanı olduğunu bilmiyoruz.

*1 Nisanda PCR pozitif sağlık çalışanı sayısı 601 iken 29 Nisan'da on iki katından fazlaya çıkarak 7428'e ulaştı. Tüm Türkiye için bir buçuk aydır bu sayının ne olduğu meçhul çünkü açıklanmıyor.

*Tabip Odalarının haberleşme ağı üzerinden ulaşmaya çalıştığımız bilgilere göre Ankara'da 2 Haziran'da toplam en az 337 olan enfekte sağlık çalışanı sayısı bir ay dolmadan 100 sağlık çalışanı eklendi.

*İzmir'de 156'sı hekim toplam en az 504 sağlık çalışanı, Diyarbakır'da en az 102 sağlık çalışanı hastalanmıştır.

“23'Ü HEKİM, 43 SAĞLIK ÇALIŞANINI KAYBETTİK”

Salgın sürecinde en 43 sağlık çalışanın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, “Enfekte sağlık çalışanlarının meslek dağılımını (Hekim, hemşire, sağlık tesnistyeni vb.) kurumlarını, hangi ilde kaç sağlık çalışanının enfekte olduğunu bilmiyoruz. Bu süreçte 23'ü hekim en az 43 sağlık çalışanını kaybettik. Sağlık çalışanlarının COVİD-19 hastalığından korunamaması ileride aksatabilecek etkenlerin başında yer almaktadır” İfadelerine yer verildi.

TTB'NİN SAĞLIK BAKANLIĞINDAN İSTEDİĞİ BİLGİLER

TTB Sağlık Bakanlığı'ndan, sağlık çalışanlarıyla ilgili olarak şu bilgilerin açıklanması istendi:

* Mart ayından itibaren kaç sağlık çalışanı COVID-19 geçirmiştir?

* Şu anda kaç sağlık çalışanı COVID-19 nedeniyle hastanede yatmaktadır?

* Şu anda kaç sağlık çalışanı yoğun bakım ünitesinde yatmaktadır? Kaçı entübedir?

* Hangi meslek grubundan, kaç sağlık çalışanı COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir?

* Sağlık çalışanlarına PCR testi ile tarama yapılmakta mıdır?

* PCR testi negatif ama semptomları pozitif olan sağlık çalışanları çalıştırılmakta mıdır?

* Kişisel koruyucu malzemeler ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde midir?

* Bu malzemelerin hastanelere dağıtılmasında yeterli organizasyon sağlanabilmekte midir?

* COVID-19 meslek hastalığı olarak kabulüne yönelik çalışmalar başlatılmış mıdır?

* Sağlık çalışanlarının maddi kayıp kaygısı olmadan çalışabilmesi için alınan önlemler nelerdir?

* Sağlık çalışanlarında giderek artan olgu sayısı çalışma saatlerini yeniden planlamayı gerektirmekte midir?