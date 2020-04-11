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TTB’den sokağa çıkma yasağına sert tepki

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İçişleri Bakanlığı'nın, corona ile mücadelede kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararına sert tepki gösterdi. Hükümeti, corona virüsü salgınıyla bilimsel bir disiplinle mücadele etmediğine dikkat çeken TTB, alınan kararın fiziki mesafeyi ortadan kaldırdığını belirtti.

Sözcü İstanbul
13:25 -
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TTB’den sokağa çıkma yasağına sert tepki

Vatandaşların, sokaklara çıkmasına, gıda satan yerlerde hiç bir kural tanımadan hücum etmesini sosyal medya hesaplarından eleştiren Türk Tabipleri Birliği (TTB),  “Fiziki mesafenin korunması için alınan yasak kararının kendisi fiziki mesafeyi ortadan kaldırmış durumdadır. Bütün vatandaşlarımızı sükunete ve fiziki mesafeye riayet etmeye; Ülkeyi yönetenleri ise aldıkları kararların sonuçlarını ön görmeye davet ediyoruz” çağrısı yaptı.

“SALGIN YÖNETİMİ BİLİMSEL DİSİPLİNLE YÜRÜTÜLÜR”

Zamanlaması iyi yapılmayan adımların zarar getirdiğinin altını çizen TTB, “Bir kez daha hatırlatıyoruz. Salgın yönetimi bütünsel yaklaşım ve bilimsel disiplinle yürütülmelidir. Zamanlaması iyi yapılmayan ve yurttaşlara güven vermeyen adımların vereceği zarar, beklenen yarardan fazla olacaktır” uyarısında bulundu.

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Son güncelleme: 13:45 11.04.2020
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