Tuba’nın katilini annesi ihbar etmiş

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği bölümünde okuyan 22 yaşındaki Cennet Tuba Tokbaş, kaldığı apartta erkek arkadaşı Eray H. tarafından boğularak öldürüldü. Genç kızın apart odasında ölü bulunmasının ardından yakalan Eray H., cinayeti itiraf etti.

ÖFKEME HAKİM OLAMADIM

Kız arkadaşıyla yaşadıkları tartışmanın ardından öfkesine hakim olamadığı için cinayeti işlediğini ve korkuya kapılarak aparttan kaçtığını ifade eden cinayet zanlısı Eray H., Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNESİ İHBAR ETMİŞ

Öte yandan; cinayet zanlısı Eray H.’nin olayın ardından durumu annesine aktarmasıyla olayın ortaya çıktığı ve Eray H’nin öz annesinin ihbarıyla yakalandığı ortaya çıktı.

SON BİR HAFTASINI KLİP YAPMIŞ

Öğretmen olma hayaliyle Denizli'ye gelen ve neşe dolu bir kişiliğe sahip olan Cennet Tuba Tokbaş'tan geriye, sosyal medya hesabından paylaştığı ve son 1 haftalık yaşantısından kesitlerin yer aldığı video klip kaldı.

Arkadaşlarıyla gezip eğlendiği anları klipte özetleyen Tuba'nın paylaştığı videoda, aynı araçla evlenen kız arkadaşının düğününe giderken katili Eray H. ile birlikte olduğu anlar dikkat çekti. Kendisini boğarak öldüren erkek arkadaşıyla şakalaştığı görülen Tuba'nın, çok mutlu olduğu anlar görüntülerde yer aldı. (İHA)